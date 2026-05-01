Toulx-Sainte-Croix

Randonnée

Salle polyvalente Toulx-Sainte-Croix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:20:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Rendez-vous à 14h20 sur la place de l’église ou au départ du parking de la salle polyvalente de Boussac à 13h45 pour un départ groupé ou pour du co-voiturage. Randonnée de 7/8km environ. Prévoir des chaussures adaptées et de l’eau. Rappel du règlement pas de contre-indication à la pratique de la marche (certificat médical souhaitait), se faire inscrire avant la randonnée (adhésion), les enfants doivent être accompagnés, les chiens tenus en laisse. La randonnée est groupée et encadrée, ne pas dépasser la personne qui se trouve en tête avec le groupe, ne pas quitter le groupe sans prévenir le responsable.

Attention, la randonnée peut être annulée si les conditions extérieures font courir des risques aux participants. .

Salle polyvalente Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 76 40

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Toulx-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-04-28 par Creuse Tourisme