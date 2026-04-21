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Balade contée et dégustation aux Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix

Balade contée et dégustation aux Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix

Balade contée et dégustation aux Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix jeudi 13 août 2026.

Adresse : Les Pierres Jaumâtres

Ville : 23600 Toulx-Sainte-Croix

Département : Creuse

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Toulx-Sainte-Croix

Balade contée et dégustation aux Pierres Jaumâtres

Les Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix Creuse

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 16:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Balade contée avec Sandrine Gniady et Vincent Brusel suivi d’une dégustation au châlet des Pierres Jaumâtres.   .

Les Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90  contact@creuseconfluencetourisme.com

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English : Balade contée et dégustation aux Pierres Jaumâtres

L’événement Balade contée et dégustation aux Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Confluence Tourisme

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