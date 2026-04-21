Balade contée et dégustation aux Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix
Balade contée et dégustation aux Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix jeudi 13 août 2026.
Toulx-Sainte-Croix
Balade contée et dégustation aux Pierres Jaumâtres
Les Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix Creuse
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 16:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Balade contée avec Sandrine Gniady et Vincent Brusel suivi d’une dégustation au châlet des Pierres Jaumâtres. .
Les Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90 contact@creuseconfluencetourisme.com
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English : Balade contée et dégustation aux Pierres Jaumâtres
L’événement Balade contée et dégustation aux Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Confluence Tourisme
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