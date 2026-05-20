Stage de dessin sur le vif Urban sketching Toulx-Sainte-Croix Toulx-Sainte-Croix
samedi 1 août 2026 · Toulx-Sainte-Croix
Informations pratiques
Toulx-Sainte-Croix
Stage de dessin sur le vif Urban sketching
Toulx-Sainte-Croix Sous le porche Toulx-Sainte-Croix Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:30:00
fin : 2026-08-01 17:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Matin (9h30-12h) dessin d’architecture dans le bourg de Toulx-Sainte-Croix
Après-midi (14h-17h30) dessin de paysage aux Pierres Jaumâtres
Objectifs dessiner in-situ, choisir son sujet, comprendre la perspective, construire son dessin, modeler par les ombres, mettre en couleurs
Matériel (peut être fourni) carnet à dessin, crayons, feutres, aquarelle, etc… siège, gourde, chapeau
Prévoir le déjeuner .
Toulx-Sainte-Croix Sous le porche Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 06 19 46 bananefriteproductions@gmail.com
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English : Stage de dessin sur le vif Urban sketching
L’événement Stage de dessin sur le vif Urban sketching Toulx-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-07-10 par Creuse Confluence Tourisme
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