Randonnée à Toulx-Sainte-Croix avec les Marcheurs du Pays de Boussac Toulx-Sainte-Croix jeudi 27 août 2026.

Toulx-Sainte-Croix

Randonnée à Toulx-Sainte-Croix avec les Marcheurs du Pays de Boussac

Parking de l’église Toulx-Sainte-Croix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 17:45:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Rendez-vous à 17h45 sur le parking de l’église.

Randonnée groupée de 8/10km environ.

Prévoir des chaussures adaptées et de l’eau.

Rappel du règlement

– pas de contre-indication à la pratique de la marche (certificat médical souhaité),

– se faire inscrire avant la randonnée (adhésion de 7€),

– les enfants doivent être accompagnés, les chiens tenus en laisse.

– la randonnée est groupée et encadrée, ne pas dépasser la personne qui se trouve en tête avec le groupe, ne pas quitter le groupe sans prévenir le responsable.

Attention, la randonnée peut être annulée si les conditions extérieures font courir des risques aux participants chaleur excessive, orages … .

Parking de l’église Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 93 01 26

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English : Randonnée à Toulx-Sainte-Croix avec les Marcheurs du Pays de Boussac

L’événement Randonnée à Toulx-Sainte-Croix avec les Marcheurs du Pays de Boussac Toulx-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-06-12 par Creuse Confluence Tourisme