Toulx-Sainte-Croix

Balade contée en semi nocturne aux Pierres Jaumâtres

Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix Creuse

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Balade contée avec la conteuse Sandrine Gniady et son musicien Vincent Brusel.

Rendez-vous sur le parking des Pierres Jaumâtres. .

Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90 contact@creuseconfluencetourisme.com

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English : Balade contée en semi nocturne aux Pierres Jaumâtres

L’événement Balade contée en semi nocturne aux Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme