Visite libre collection Normandie Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
Visite libre collection Normandie Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mercredi 20 mai 2026.
Guéret
Visite libre collection Normandie
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 17:30:00
Date(s) :
2026-05-20
La visite libre est la projection d’un film qu’on appelle Collection d’une durée de 9 à 20 min, qui tourne en boucle sur un écran géant. Ce film diffuse environ 250 œuvres de styles variés ; peintures, sculptures, photos, dessins, B.D., extraits de spectacles, extraits de documentaires sur la thématique de la collection. Assis devant une tablette numérique, chacun peut faire une sélection des œuvres qui l’intéressent pour pouvoir avoir plus d’informations titre de l’œuvre, nom de l’artiste, date de réalisation, dimensions, matière, explications, jeux divers, extraits
Issue de 42 musées normands, tous labellisés Musée de France , cette collection propose une sélection de 400 oeuvres très diversifiées, qui rassemblent des objets venant des domaines de l’archéologie, des beaux-arts jusqu’au patrimoine ethnographique et industriel. À partir de 7 ans. Durée estimée entre 17 min et 1h30 .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com
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English : Visite libre collection Normandie
L’événement Visite libre collection Normandie Guéret a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Grand Guéret
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