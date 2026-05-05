Visite libre collection Normandie Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Guéret

Visite libre collection Normandie

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:00:00

fin : 2026-05-29 17:30:00

Date(s) :

2026-05-29

La visite libre est la projection d’un film qu’on appelle Collection d’une durée de 9 à 20 min, qui tourne en boucle sur un écran géant. Ce film diffuse environ 250 œuvres de styles variés ; peintures, sculptures, photos, dessins, B.D., extraits de spectacles, extraits de documentaires sur la thématique de la collection. Assis devant une tablette numérique, chacun peut faire une sélection des œuvres qui l’intéressent pour pouvoir avoir plus d’informations titre de l’œuvre, nom de l’artiste, date de réalisation, dimensions, matière, explications, jeux divers, extraits

Issue de 42 musées normands, tous labellisés Musée de France , cette collection propose une sélection de 400 oeuvres très diversifiées, qui rassemblent des objets venant des domaines de l’archéologie, des beaux-arts jusqu’au patrimoine ethnographique et industriel. À partir de 7 ans. Durée estimée entre 17 min et 1h30 .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com

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English : Visite libre collection Normandie

L’événement Visite libre collection Normandie Guéret a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Grand Guéret