Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Trinité Guéret

Fête de la Trinité Guéret

Fête de la Trinité Guéret vendredi 29 mai 2026.

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Guéret

Fête de la Trinité

Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-05-29

Fête foraine et de nombreuses animations durant toute la semaine.   .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Trinité

L’événement Fête de la Trinité Guéret a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Tourisme

À voir aussi à Guéret (Creuse)