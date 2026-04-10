Guéret

Fête de la Trinité

Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-29

Fête foraine et de nombreuses animations durant toute la semaine. .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00

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English : Fête de la Trinité

L’événement Fête de la Trinité Guéret a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Tourisme