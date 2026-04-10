Fête de la Trinité Guéret
Fête de la Trinité Guéret vendredi 29 mai 2026.
Guéret
Fête de la Trinité
Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-05-29
Fête foraine et de nombreuses animations durant toute la semaine. .
Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00
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English : Fête de la Trinité
L’événement Fête de la Trinité Guéret a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Tourisme
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