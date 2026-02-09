Doub’Kiltir Espace André Lejeune Guéret

Doub’Kiltir

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Manifestation ouverte à tous, organisée par le Cercle des Amitiés Créoles.

Au programme bar, restauration et animations, film en avant première retraçant 40 ans d’actions de l’association, concerts Réunion sur Creuse .

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 28 79 83 cacc2@wanadoo.fr

English : Doub’Kiltir

