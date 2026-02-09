Doub’Kiltir Espace André Lejeune Guéret
Doub’Kiltir Espace André Lejeune Guéret samedi 9 mai 2026.
Doub’Kiltir
Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Manifestation ouverte à tous, organisée par le Cercle des Amitiés Créoles.
Au programme bar, restauration et animations, film en avant première retraçant 40 ans d’actions de l’association, concerts Réunion sur Creuse .
Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 28 79 83 cacc2@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Doub’Kiltir
L’événement Doub’Kiltir Guéret a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Grand Guéret