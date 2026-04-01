Urban Session # 4 Espace André Lejeune Guéret
Urban Session # 4 Espace André Lejeune Guéret jeudi 30 avril 2026.
Guéret
Urban Session # 4
Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
La Guérétoise de spectacle, l’Archipel, Cooperanim’23 et des lendemains qui chantent présentent Urban Session #4.
Concerts hip-hop avec Mantis, 1/2 Portion et 2L.
Buvette et food trucks sur place. .
Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Urban Session # 4
L’événement Urban Session # 4 Guéret a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Grand Guéret