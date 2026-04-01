Rando santé Guéret
Rando santé Guéret jeudi 30 avril 2026.
Guéret
Rando santé
Parking Forêt Follies Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 14:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Marche nordique d’une durée 2h. .
Parking Forêt Follies Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
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English : Rando santé
L’événement Rando santé Guéret a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme
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