Guéret

Rando santé

Parking Forêt Follies Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 14:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Marche nordique d’une durée 2h. .

Parking Forêt Follies Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com

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English : Rando santé

L’événement Rando santé Guéret a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme