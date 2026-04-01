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Rando santé Guéret

Rando santé Guéret

Rando santé Guéret jeudi 30 avril 2026.

Adresse : Parking Forêt Follies

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Guéret

Rando santé

Parking Forêt Follies Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 14:00:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Marche nordique d’une durée 2h.   .

Parking Forêt Follies Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29  marchenordiquepeps23@gmail.com

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English : Rando santé

L’événement Rando santé Guéret a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme

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