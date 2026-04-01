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Changeons de paysage l’embellie écologique Bibliothèque Multimédia Guéret

Changeons de paysage l’embellie écologique Bibliothèque Multimédia Guéret

Changeons de paysage l’embellie écologique Bibliothèque Multimédia Guéret samedi 25 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Multimédia

Adresse : 8 Avenue Fayolle

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Guéret

Changeons de paysage l’embellie écologique

Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Table ronde sur la transition territoriale des paysages de demain .   .

Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 

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English : Changeons de paysage l’embellie écologique

L’événement Changeons de paysage l’embellie écologique Guéret a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Grand Guéret

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