Changeons de paysage l’embellie écologique Bibliothèque Multimédia Guéret
Changeons de paysage l’embellie écologique Bibliothèque Multimédia Guéret samedi 25 avril 2026.
Guéret
Changeons de paysage l’embellie écologique
Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Table ronde sur la transition territoriale des paysages de demain . .
Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
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English : Changeons de paysage l’embellie écologique
L’événement Changeons de paysage l’embellie écologique Guéret a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Grand Guéret
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