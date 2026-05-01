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Trinité cavalcade Guéret

Trinité cavalcade Guéret

Trinité cavalcade Guéret dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Avenue de la Senatorerie

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Guéret

Trinité cavalcade

Avenue de la Senatorerie Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Cavalcade organisée par le comité des fêtes.   .

Avenue de la Senatorerie Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00 

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English : Trinité cavalcade

L’événement Trinité cavalcade Guéret a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Guéret

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