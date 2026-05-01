Trinité cavalcade Guéret
Trinité cavalcade Guéret dimanche 31 mai 2026.
Guéret
Trinité cavalcade
Avenue de la Senatorerie Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Cavalcade organisée par le comité des fêtes. .
Avenue de la Senatorerie Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trinité cavalcade
L’événement Trinité cavalcade Guéret a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Guéret
À voir aussi à Guéret (Creuse)
- Les 6h des Monts de Guéret Guéret 16 mai 2026
- Coquelicontes avec Fred Pougeard Bibliothèque Multimédia Guéret 20 mai 2026
- L’art ça conte Au jardin des couleurs et micro-atelier Land’art Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret 20 mai 2026
- Marche nordique Guéret 20 mai 2026
- Visite libre collection Normandie Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret 20 mai 2026