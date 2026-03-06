Coquelicontes avec Fred Pougeard Bibliothèque Multimédia Guéret

Coquelicontes avec Fred Pougeard

Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Cher Jean

A partir de 12 ans- Durée 1h15

Automne 2016. La maison des grands- parents, la ferme du plateau des Ternes, dans la Creuse, vient d’être vendue. Il faut à présent la vider de ses meubles, de ses objets, d’une partie de son histoire.

Une lettre apparaît. Une amour ancienne, malheureuse, impossible. La lutte entre la mémoire, l’oubli, la vie. La Grande Guerre en sourdine. Une découverte qui est comme un puzzle à reconstituer. Cher Jean… nous transporte dans les premières années du vingtième siècle, si lointaines, si proches.

Une enquête palpitante, tendre, traversée par le mythe d’Orphée et qui redonne un peu de lumière à des ombres familières, émouvantes des sœurs et frères qui nous accompagnent. .

Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

