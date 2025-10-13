Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les 6h des Monts de Guéret Guéret

Les 6h des Monts de Guéret

Les 6h des Monts de Guéret Guéret samedi 16 mai 2026.

Les 6h des Monts de Guéret

Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-16

En solo, à 2 ou à 3 1h de natation, 3h30 de vélo, 1h30 de course   .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine   info@samtri23.fr

English : Les 6h des Monts de Guéret

German : Les 6h des Monts de Guéret

Italiano :

Espanol : Les 6h des Monts de Guéret

L’événement Les 6h des Monts de Guéret Guéret a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Grand Guéret