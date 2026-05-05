L’art ça conte Au jardin des couleurs et micro-atelier Land’art Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
L’art ça conte Au jardin des couleurs et micro-atelier Land’art Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mercredi 20 mai 2026.
Guéret
L’art ça conte Au jardin des couleurs et micro-atelier Land’art
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 11:30:00
Date(s) :
2026-05-20
L’art ça conte est une animation pour le jeune public composé d’une lecture ayant un rapport avec l’art, suivie d’une projection d’oeuvres sur le même thème et complété par un micro atelier de création artistique.
Ce mercredi, nous parlerons de jardin avec le livre Au jardin des couleurs puis nous ferons du land’art. Dès 6 ans, sur inscription. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’art ça conte Au jardin des couleurs et micro-atelier Land’art
L’événement L’art ça conte Au jardin des couleurs et micro-atelier Land’art Guéret a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Grand Guéret
À voir aussi à Guéret (Creuse)
- Fête de l’écomobilité, GUERET, Guéret 5 mai 2026
- Concert de chants italiens Guéret 8 mai 2026
- Doub’Kiltir Espace André Lejeune Guéret 9 mai 2026
- Kinoxydable une semaine de création vidéo collective La Quincaillerie Guéret 11 mai 2026
- A dos de chameau Espace A. Lejeune Guéret 12 mai 2026