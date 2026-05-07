Guéret

Trinité Grand Prix Guéret Kart

Esplanade François Mitterand Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 13:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Course de kart déguisée pour les enfants de 9 à 13 ans. .

Esplanade François Mitterand Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00

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English : Trinité Grand Prix Guéret Kart

L’événement Trinité Grand Prix Guéret Kart Guéret a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Guéret