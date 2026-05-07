Trinité Grand Prix Guéret Kart Guéret
Trinité Grand Prix Guéret Kart Guéret mercredi 3 juin 2026.
Guéret
Trinité Grand Prix Guéret Kart
Esplanade François Mitterand Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 13:30:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Course de kart déguisée pour les enfants de 9 à 13 ans. .
Esplanade François Mitterand Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00
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English : Trinité Grand Prix Guéret Kart
L’événement Trinité Grand Prix Guéret Kart Guéret a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Guéret
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