Concert de printemps de l’Harmonie de Guéret Espace André Lejeune Guéret
Concert de printemps de l’Harmonie de Guéret Espace André Lejeune Guéret samedi 6 juin 2026.
Guéret
Concert de printemps de l’Harmonie de Guéret
Espace André Lejeune 2 Avenue René Cassin Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L’Harmonie de Guéret et la Société Philharmonique de La Souterraine, qui fête cette année ses 140 ans, sont camarades de route depuis de nombreuses années. C’est donc tout naturellement que l’orchestre constitué de musiciens issus de ces deux structures se consacrera à l’histoire des harmonies, mettant en avant les moments marquants qui jalonnent le parcours de ses musiciens au fil des ans.
Ce nouveau répertoire vous transportera d’une ambiance ou d’un pays à l’autre, passant de l’opérette à la musique sud-américaine, de la musique de film au rock ou à la polka !
En deuxième partie de ce concert, l’Harmonie de Guéret a le très grand plaisir d’accueillir Jean-Pierre Moutoulatchimy et ses musiciens qui interpréteront des chansons venues de la Réunion. Il vous sera difficile de ne pas vous lever pour esquisser quelques pas de danse !
Direction Elodie Cotet .
Espace André Lejeune 2 Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine harmoniedegueret@hotmail.com
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L’événement Concert de printemps de l’Harmonie de Guéret Guéret a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grand Guéret
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