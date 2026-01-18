Corrida de la Trinité Guéret
Corrida de la Trinité Guéret mercredi 3 juin 2026.
Corrida de la Trinité
Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
7 ème Corrida de la Trinité organisée par les Sports Athlétiques Marchois et la Ville de Guéret. .
Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine athle.sam23@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Corrida de la Trinité Guéret a été mis à jour le 2026-01-16 par Creuse Tourisme