Concert de printemps Espace André Lejeune Guéret

Concert de printemps

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Fêtons une fidélité sans faille auprès du public, et célébrons ensemble cette véritable aventure humaine.

L’Harmonie de Guéret et la Société Philharmonique de La Souterraine sont camarades de route depuis de nombreuses années.

C’est donc naturellement que l’orchestre constitué de musiciens issus des deux structures se consacrera à l’histoire des harmonies, mettant en avant les moments marquants qui ont jalonnés leur parcours. Venez plonger au cœur de leur histoire, venez découvrir des styles de musiques, venez partager un moment musical riche d’humanité. .

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94 harmoniedegueret@hotmail.com

English : Concert de printemps

German : Concert de printemps

Italiano :

Espanol : Concert de printemps

L’événement Concert de printemps Guéret a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Grand Guéret