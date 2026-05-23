L’art ça conte Albertine et micro-atelier rhinocéros Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
L’art ça conte Albertine et micro-atelier rhinocéros Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mercredi 3 juin 2026.
Guéret
L’art ça conte Albertine et micro-atelier rhinocéros
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:00:00
fin : 2026-06-03 11:30:00
Date(s) :
2026-06-03
L’art ça conte est une animation pour le jeune public composé d’une lecture ayant un rapport avec l’art, suivie d’une projection d’oeuvres sur le même thème et complété par un micro atelier de création artistique.
Ce mercredi, nous découvrirons l’album Albertine qui fait référence au rhinocéros de Dürer et nous décorerons notre propre rhinocéros. Dès 4 ans. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com
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English : L’art ça conte Albertine et micro-atelier rhinocéros
L’événement L’art ça conte Albertine et micro-atelier rhinocéros Guéret a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Grand Guéret
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