Guéret

Soirée Tapas

14 Rue du Cros Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Soirée tapas avec Cœur de Creuse .

14 Rue du Cros Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 52 58 13

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English : Soirée Tapas

L’événement Soirée Tapas Guéret a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Grand Guéret