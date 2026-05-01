Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Tapas Guéret

Soirée Tapas Guéret

Soirée Tapas Guéret vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 14 Rue du Cros

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Guéret

Soirée Tapas

14 Rue du Cros Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Soirée tapas avec Cœur de Creuse   .

14 Rue du Cros Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 52 58 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Tapas

L’événement Soirée Tapas Guéret a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Grand Guéret

À voir aussi à Guéret (Creuse)