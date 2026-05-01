Soirée Tapas Guéret
Soirée Tapas Guéret vendredi 29 mai 2026.
Guéret
Soirée Tapas
14 Rue du Cros Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Soirée tapas avec Cœur de Creuse .
14 Rue du Cros Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 52 58 13
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English : Soirée Tapas
L’événement Soirée Tapas Guéret a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Grand Guéret