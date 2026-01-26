A dos de chameau Espace A. Lejeune Guéret

A dos de chameau

Espace A. Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

2026-05-12

La splendeur des créatures mécaniques articulées de la Compagnie La Machine de Nantes.

Chami Chamo a voyagé, marché, vécu. Beaucoup. Longtemps. Aujourd’hui, il ne peut plus avancer, il ne

sait plus par où aller, quel chemin prendre. C’est au moment où plus rien ne lui paraît possible qu’il va faire

la rencontre de Lulu Berlue et Jean-Yves le Hérisson. Ensemble, ils vont partir à la recherche du chemin de

Chami Chamo, traversant des forêts, des marécages, affrontant une tempête gigantesque et naviguant

jusque dans les entrailles de la Terre.

À partir de 5 ans. .

Espace A. Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

