Ouverture vestiaire Secours Populaire Guéret
Ouverture vestiaire Secours Populaire Guéret samedi 9 mai 2026.
Guéret
Ouverture vestiaire Secours Populaire
17 rue de Maindigour Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Braderie du SPF avec jeux, jouets vintage, brocante .
17 rue de Maindigour Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 08 26 contact@spf23.org
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English : Ouverture vestiaire Secours Populaire
L’événement Ouverture vestiaire Secours Populaire Guéret a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Grand Guéret
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