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Ouverture vestiaire Secours Populaire Guéret

Ouverture vestiaire Secours Populaire Guéret

Ouverture vestiaire Secours Populaire Guéret samedi 9 mai 2026.

Adresse : 17 rue de Maindigour

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Guéret

Ouverture vestiaire Secours Populaire

17 rue de Maindigour Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Braderie du SPF avec jeux, jouets vintage, brocante   .

17 rue de Maindigour Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 08 26  contact@spf23.org

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English : Ouverture vestiaire Secours Populaire

L’événement Ouverture vestiaire Secours Populaire Guéret a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Grand Guéret

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