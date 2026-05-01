Guéret

Ouverture vestiaire Secours Populaire

17 rue de Maindigour Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Braderie du SPF avec jeux, jouets vintage, brocante .

17 rue de Maindigour Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 08 26 contact@spf23.org

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English : Ouverture vestiaire Secours Populaire

L’événement Ouverture vestiaire Secours Populaire Guéret a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Grand Guéret