Guéret

Concert de chants italiens

Eglise St Pierre St Paul Guéret Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le Fogolar del Monpy organise un concert de chants italiens.

Anne MAUGARD et Antoine METELIN interprèteront des œuvres du 17ème et du 18ème siècle de Nicola PORPORA, Alessandro SCARLATTI, Girolamo FRESCOBALDI, Domenico ZIPOLI, Francesco CAVALLI.

Anne MAUGARD, chanteuse lyrique, ezzo-soprano, formée en France et en Italie, reconnue dans la musique baroque, chante avec des ensembles prestigieux. Elle se produit dans de grandes salles de concerts européennes. Anne MAUGARD interprète des rôles d’opéras de grands compositeurs. Elle est enseignante en Conservatoire, Cheffe de chœur et directrice musicale de l’Orchestre Universitaire de Limoges.

Antoine METELIN est organiste et pianiste-accompagnateur au Conservatoire de Limoges. Il se produit régulièrement en concert à l’orgue et au piano, avec divers instrumentistes et chanteurs lyriques. .

Eglise St Pierre St Paul Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 07 43 12 el-fogolar-del-monpy@outlook.fr

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English : Concert de chants italiens

L’événement Concert de chants italiens Guéret a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Grand Guéret