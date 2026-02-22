Kinoxydable une semaine de création vidéo collective La Quincaillerie Guéret

Kinoxydable une semaine de création vidéo collective

La Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-11

Viens faire des films à la Quincaillerie ! .

La Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine info@kinoxydable.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Kinoxydable une semaine de création vidéo collective

L’événement Kinoxydable une semaine de création vidéo collective Guéret a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Grand Guéret