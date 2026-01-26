Piaf Olympia 61 Espace A. Lejeune Guéret

Piaf Olympia 61

Espace A. Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Repartons en 1961 à l’Olympia, et (re)découvrez le mythe Piaf.

Nathalie Romier, artiste plurielle, considérée comme l’une des meilleures interprètes du répertoire de la

môme, reconstitue un des derniers concerts mythique de Piaf, resté dans toutes les mémoires. Renouant avec le même univers visuel et les mêmes chansons, dans le même ordre de passage, le spectacle est une réplique du récital que Piaf délivra à son public en 1961. Vous pourrez ainsi redécouvrir le mythe Piaf et replonger dans l’atmosphère unique de cet Olympia. .

Espace A. Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

