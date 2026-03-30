ABC de la biodiversité sortie hirondelles et martinets noirs

Gare Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez participer aux comptages des hirondelles dans le centre de Guéret avec la LPO Limousin .

Gare Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr

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L’événement ABC de la biodiversité sortie hirondelles et martinets noirs Guéret a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Grand Guéret