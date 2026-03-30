ABC de la biodiversité sortie hirondelles et martinets noirs Guéret
ABC de la biodiversité sortie hirondelles et martinets noirs Guéret samedi 30 mai 2026.
ABC de la biodiversité sortie hirondelles et martinets noirs
Gare Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez participer aux comptages des hirondelles dans le centre de Guéret avec la LPO Limousin .
Gare Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr
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English : ABC de la biodiversité sortie hirondelles et martinets noirs
L’événement ABC de la biodiversité sortie hirondelles et martinets noirs Guéret a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Grand Guéret
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