Concert au Hops Stage Dirty Rodeo Hops Stage Guéret

Guéret

Concert au Hops Stage Dirty Rodeo

Hops Stage 1 Place du Marché Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

DIRTY RODEO (Post-Hardcore Pop Limoges)

Pas besoin d’être 3 pour faire du rock. A la recherche d’un monde meilleur les frangins de Dirty Rodeo reviennent avec un nouvel album. Entre post-hxc et pop le duo se cherche autant dans les idoles du siècle dernier que dans les groupes porteurs d’avenir.

Pour les fans de Lysistrata, Birds in row, Touché Amoré. .

Hops Stage 1 Place du Marché Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert au Hops Stage Dirty Rodeo

L’événement Concert au Hops Stage Dirty Rodeo Guéret a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Grand Guéret