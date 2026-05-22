Concert au Hops Stage Dirty Rodeo Hops Stage Guéret
Concert au Hops Stage Dirty Rodeo Hops Stage Guéret vendredi 5 juin 2026.
Guéret
Concert au Hops Stage Dirty Rodeo
Hops Stage 1 Place du Marché Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
DIRTY RODEO (Post-Hardcore Pop Limoges)
Pas besoin d’être 3 pour faire du rock. A la recherche d’un monde meilleur les frangins de Dirty Rodeo reviennent avec un nouvel album. Entre post-hxc et pop le duo se cherche autant dans les idoles du siècle dernier que dans les groupes porteurs d’avenir.
Pour les fans de Lysistrata, Birds in row, Touché Amoré. .
Hops Stage 1 Place du Marché Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert au Hops Stage Dirty Rodeo
L’événement Concert au Hops Stage Dirty Rodeo Guéret a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Grand Guéret
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