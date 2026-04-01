Troc plants de printemps Parc de Fressanges Guéret

Guéret

Troc plants de printemps

Parc de Fressanges Avenue Léon Blum Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 13:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Troc plants organisé par le conseil de quartier de la Rodde.

Au programme échange, graines, plants, fleurs, légumes… avec la participation du service Espaces Verts de la ville de Guéret, l’Abeille Creusoise, les Croqueurs de pomme de la Creuse et le Jardin des communs .

Parc de Fressanges Avenue Léon Blum Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 42 10 47

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English : Troc plants de printemps

L’événement Troc plants de printemps Guéret a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Grand Guéret