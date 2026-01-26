Battle national de hip hop Espace A. Lejeune Guéret
Battle national de hip hop Espace A. Lejeune Guéret dimanche 26 avril 2026.
Battle national de hip hop
Espace A. Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
2026-04-26
Un festival de culture urbaine en Creuse !! Et ça fait 20 ans que ça dure ! Performance !! De nombreuses associations et acteurs locaux nous ont rejoints pour proposer des évènements de plus en plus surprenants.
Et vous, public de tout âge répondant plus nombreux à nos rendez-vous. On vous promet que cette année
tout le monde va pouvoir entrer à l’Espace André Lejeune pour assister au Battle National de Hip-Hop !
Au programme
Spectacle de danse Hip-Hop
Soirées concert dans des bars
Journée multi-activités art et sports urbains
Micro-Folie collection culture urbaine
Projection au Sénéchal des concerts avec les assos partenaires
Des Open mic
Des Battles
Des surprises !
Espace A. Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 96 lagueretoise@ville-gueret.fr
English : Battle national de hip hop
