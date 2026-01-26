Battle national de hip hop Espace A. Lejeune Guéret

Battle national de hip hop

Espace A. Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Un festival de culture urbaine en Creuse !! Et ça fait 20 ans que ça dure ! Performance !! De nombreuses associations et acteurs locaux nous ont rejoints pour proposer des évènements de plus en plus surprenants.

Et vous, public de tout âge répondant plus nombreux à nos rendez-vous. On vous promet que cette année

tout le monde va pouvoir entrer à l’Espace André Lejeune pour assister au Battle National de Hip-Hop !

Au programme

Spectacle de danse Hip-Hop

Soirées concert dans des bars

Journée multi-activités art et sports urbains

Micro-Folie collection culture urbaine

Projection au Sénéchal des concerts avec les assos partenaires

Des Open mic

Des Battles

Des surprises !

Espace A. Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

