Coquelicontes avec Nicolas Bourdon

Espace William Chervy Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Poudre d’escampette , à partir de 6 ans. Durée 1h.

Qui n’a jamais eu envie de partir à l’aventure ? Découvrir le monde… voyager… prendre la poudre d’escampette ! Sur scène, une boussole géante avec 4 caps possibles pour 4 histoires… Alors, cap ou pas cap ? Un spectacle entre contes et musique pour partir ensemble en voyage autour des questions suivantes qu’est-ce que le voyage va changer en chacun ? Qu’est ce qui importe le plus la destination ou le(s) chemin(s) ? .

Espace William Chervy Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 59 77 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Coquelicontes avec Nicolas Bourdon

L’événement Coquelicontes avec Nicolas Bourdon Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Grand Guéret