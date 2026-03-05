Coquelicontes avec Nicolas Bourdon Saint-Vaury
Coquelicontes avec Nicolas Bourdon Saint-Vaury mercredi 20 mai 2026.
Coquelicontes avec Nicolas Bourdon
Espace William Chervy Saint-Vaury Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Poudre d’escampette , à partir de 6 ans. Durée 1h.
Qui n’a jamais eu envie de partir à l’aventure ? Découvrir le monde… voyager… prendre la poudre d’escampette ! Sur scène, une boussole géante avec 4 caps possibles pour 4 histoires… Alors, cap ou pas cap ? Un spectacle entre contes et musique pour partir ensemble en voyage autour des questions suivantes qu’est-ce que le voyage va changer en chacun ? Qu’est ce qui importe le plus la destination ou le(s) chemin(s) ? .
Espace William Chervy Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 59 77 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Coquelicontes avec Nicolas Bourdon
L’événement Coquelicontes avec Nicolas Bourdon Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Grand Guéret