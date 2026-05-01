Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-grenier et bourse auto Saint-Vaury

Vide-grenier et bourse auto Saint-Vaury

Vide-grenier et bourse auto Saint-Vaury samedi 30 mai 2026.

Adresse : Lycée Gaston Roussillat

Ville : 23320 Saint-Vaury

Département : Creuse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Vaury

Vide-grenier et bourse auto

Lycée Gaston Roussillat Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:00:00
fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Vide-grenier et bourse auto organisés par le Lycée Gaston Roussillat, au profit des lycéens et de la restauration de la Ford Vedette du lycée   .

Lycée Gaston Roussillat Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 27 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier et bourse auto

L’événement Vide-grenier et bourse auto Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Grand Guéret

À voir aussi à Saint-Vaury (Creuse)