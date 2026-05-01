Vide-grenier et bourse auto Saint-Vaury
Vide-grenier et bourse auto Saint-Vaury samedi 30 mai 2026.
Saint-Vaury
Vide-grenier et bourse auto
Lycée Gaston Roussillat Saint-Vaury Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:00:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Vide-grenier et bourse auto organisés par le Lycée Gaston Roussillat, au profit des lycéens et de la restauration de la Ford Vedette du lycée .
Lycée Gaston Roussillat Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 27 55
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English : Vide-grenier et bourse auto
L’événement Vide-grenier et bourse auto Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Grand Guéret
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