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Rando santé Saint-Vaury

Rando santé Saint-Vaury

Rando santé Saint-Vaury jeudi 21 mai 2026.

Adresse : Parking Puy des trois cornes

Ville : 23320 Saint-Vaury

Département : Creuse

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Vaury

Rando santé

Parking Puy des trois cornes Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Marche nordique d’une durée 2h.   .

Parking Puy des trois cornes Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29  marchenordiquepeps23@gmail.com

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English : Rando santé

L’événement Rando santé Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Grand Guéret

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