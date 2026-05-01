Rando santé Saint-Vaury
Rando santé Saint-Vaury jeudi 21 mai 2026.
Saint-Vaury
Rando santé
Parking Puy des trois cornes Saint-Vaury Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Marche nordique d’une durée 2h. .
Parking Puy des trois cornes Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
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English : Rando santé
L’événement Rando santé Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Grand Guéret
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