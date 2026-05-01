Rencontre Echanges avec Pauline Plaçais, aventurière Sport Planète A l’Alzire, auberge culturelle Jarnages

Jarnages

Rencontre Echanges avec Pauline Plaçais, aventurière Sport Planète

A l’Alzire, auberge culturelle 30 Grande Rue Jarnages Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20 19:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Le mercredi 20 mai, à 18h, l’association La Moustache vous invite, en partenariat avec la Maif Creuse, à rencontrer Pauline Plaçais, aventurière Sport & Planète , de passage à l’Alzire à Jarnages dans le cadre de son projet “Des graines pour demain”.

À vélo, elle traverse la France pour aller à la rencontre de fermes biologiques, vivre le wwoofing de l’intérieur et raconter une autre façon de produire, de consommer et de vivre.

Que vous soyez amateur de voyage à vélo, curieux du wwoofing, engagé dans l’agriculture bio ou simplement en quête d’inspiration ou de découverte, ce rendez-vous est pour vous !

Une rencontre, des échanges, et peut-être l’envie de semer vos propres graines. Les enfants sont les bienvenus rencontrer des personnes inspirantes est recommandé pour être en bonne santé ! .

A l’Alzire, auberge culturelle 30 Grande Rue Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 05 76 49 lamoustache@alzire.fr

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English : Rencontre Echanges avec Pauline Plaçais, aventurière Sport Planète

L’événement Rencontre Echanges avec Pauline Plaçais, aventurière Sport Planète Jarnages a été mis à jour le 2026-05-07 par Creuse Confluence Tourisme