Trail des petits lutins

Jarnages Creuse

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

2026-10-04

Trail des petits lutins 11km 10h

6km 10h15

Course des lutins 1.5 km 9h15 .

Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 86 76 45 bernardchatonnet@orange.fr

