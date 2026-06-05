Terrain d’aventure Une semaine pour construire, jouer et imaginer ! La Canopée des Possibles Jarnages
Terrain d’aventure Une semaine pour construire, jouer et imaginer ! La Canopée des Possibles Jarnages mercredi 15 juillet 2026.
Jarnages
Terrain d’aventure Une semaine pour construire, jouer et imaginer !
La Canopée des Possibles 2, route de Gouzougnat Jarnages Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-22 18:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Terrain d’Aventures 2026 !
Pendant une semaine, un terrain se transforme en espace de jeu, de construction et d’imagination.
Ici, pas d’activités toutes faites! Après avoir passé leur permis bois et leur permis nœud , ils apprennent à utiliser les outils en sécurité et peuvent construire cabanes, passerelles, villages en palettes, refuges dans les bois ou tout autre projet sorti de leur imagination.
– Une activité originale pour les familles
– Construction de cabanes et bricolage
– Jeu libre et créativité
– Accessible aux habitants comme aux vacanciers
– Pour 1 après-midi ou toute la semaine
– Accès libre, sans inscription
Les familles sont les bienvenues parents et grands-parents peuvent rester partager ce moment, participer à la vie du terrain. Les enfants de plus de 6 ans peuvent également participer sans leurs parents, une fois les modalités d’accueil présentée .
La Canopée des Possibles 2, route de Gouzougnat Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 50 19 38 imaginonsautrechose@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Terrain d’aventure Une semaine pour construire, jouer et imaginer !
L’événement Terrain d’aventure Une semaine pour construire, jouer et imaginer ! Jarnages a été mis à jour le 2026-06-05 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Jarnages (Creuse)
- Trail des petits lutins Jarnages 4 octobre 2026