Terrain d’aventure Une semaine pour construire, jouer et imaginer ! La Canopée des Possibles Jarnages

Jarnages

Terrain d’aventure Une semaine pour construire, jouer et imaginer !

La Canopée des Possibles 2, route de Gouzougnat Jarnages Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-22 18:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Terrain d’Aventures 2026 !

Pendant une semaine, un terrain se transforme en espace de jeu, de construction et d’imagination.

Ici, pas d’activités toutes faites! Après avoir passé leur permis bois et leur permis nœud , ils apprennent à utiliser les outils en sécurité et peuvent construire cabanes, passerelles, villages en palettes, refuges dans les bois ou tout autre projet sorti de leur imagination.

– Une activité originale pour les familles

– Construction de cabanes et bricolage

– Jeu libre et créativité

– Accessible aux habitants comme aux vacanciers

– Pour 1 après-midi ou toute la semaine

– Accès libre, sans inscription

Les familles sont les bienvenues parents et grands-parents peuvent rester partager ce moment, participer à la vie du terrain. Les enfants de plus de 6 ans peuvent également participer sans leurs parents, une fois les modalités d’accueil présentée .

La Canopée des Possibles 2, route de Gouzougnat Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 50 19 38 imaginonsautrechose@gmail.com

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English : Terrain d’aventure Une semaine pour construire, jouer et imaginer !

L’événement Terrain d’aventure Une semaine pour construire, jouer et imaginer ! Jarnages a été mis à jour le 2026-06-05 par Creuse Confluence Tourisme