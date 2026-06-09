La Moustache Festival les 10 ans Les Jardins de l’Alzire Jarnages jeudi 30 juillet 2026.

Jarnages

La Moustache Festival les 10 ans

Les Jardins de l’Alzire 30 Grande Rue Jarnages Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:00:00

fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Pour les 10 ans de l’Alzire, La Moustache Festival vous propose 3 jours de fête !

Jeudi 30 juillet (à partir de 19h) DJ Klem Ansky Les Marionnettes Marcela Aälma Dili

Vendredi 31 juillet (à partir de 19h) DJ Klem Ansky Toby The Twin Souls Dätcha Mandala

Samedi 1er août (à partir de 17h) Démêle-moi de la Cie La Métacarpe (cirque aérien) ; Le Boys Band Baroque de la Cie Courcikui (cirque contemporain baroque) et Pédalo Cantabile Ziveli Orkestar Ceux qui marchent debout

Entrée à prix libre et conscient

Restauration sur place

Renseignements au 06 31 05 76 49 .

Les Jardins de l’Alzire 30 Grande Rue Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 05 76 49 lamoustache@alzire.fr

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English : La Moustache Festival les 10 ans

L’événement La Moustache Festival les 10 ans Jarnages a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme