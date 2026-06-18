Jarnages

Marché semi-nocturne

Place des halles Jarnages Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Marché de producteurs de Pays composés uniquement de producteurs locaux et artisanaux qui privilégient le contact entre producteurs et consommateurs. En partenariat avec le réseau des agriculteurs Creusois Bienvenue à la ferme .

Possibilité de restauration sur place. .

Place des halles Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché semi-nocturne

L’événement Marché semi-nocturne Jarnages a été mis à jour le 2026-06-18 par Creuse Confluence Tourisme