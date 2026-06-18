Marché semi-nocturne Jarnages
Marché semi-nocturne Jarnages vendredi 24 juillet 2026.
Jarnages
Marché semi-nocturne
Place des halles Jarnages Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Marché de producteurs de Pays composés uniquement de producteurs locaux et artisanaux qui privilégient le contact entre producteurs et consommateurs. En partenariat avec le réseau des agriculteurs Creusois Bienvenue à la ferme .
Possibilité de restauration sur place. .
Place des halles Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90
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English : Marché semi-nocturne
L’événement Marché semi-nocturne Jarnages a été mis à jour le 2026-06-18 par Creuse Confluence Tourisme