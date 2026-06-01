Concert pour les 100 ans des Echos de Jarnages Halle du marché Jarnages samedi 13 juin 2026.

Jarnages

Concert pour les 100 ans des Echos de Jarnages

Halle du marché Halle du marché de Jarnages Jarnages Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 00:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Grand concert des 100 ans des Echos de Jarnages avec 3 groupes la banda la Châtelaude (87), les Diablotins (36) et les Cuivres Fondus (23).

Pour l’occasion, 2 food truck (et le soleil !)

Buvette sur place.

Musique, souvenirs et bonne humeur au rendez-vous ! Venez nombreux. .

Halle du marché Halle du marché de Jarnages Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 88 92 sylvain.guillot23@orange.fr

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English : Concert pour les 100 ans des Echos de Jarnages

L’événement Concert pour les 100 ans des Echos de Jarnages Jarnages a été mis à jour le 2026-06-05 par Creuse Confluence Tourisme