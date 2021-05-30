La BASTON#5 San Thao et Pumpkin à l’Alzire, auberge culturelle Jarnages

Jarnages

La BASTON#5 San Thao et Pumpkin

à l’Alzire, auberge culturelle 30 Grande Rue Jarnages Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le 30 mai, la scène de L’Alzire accueille une soirée qui bouscule les lignes pour la 5e édition de la Baston.

Deux voix, deux univers, une même intensité.

Pumpkin déploie un rap incisif et poétique, où chaque mot frappe, caresse et questionne. Une présence scénique brute, sans détour, portée par des années d’indépendance et d’engagement.

En ouverture, San Thao pose ses textes entre les failles, hors des cadres, avec une énergie libre et frontale qui ne laisse pas indemne.

Entre tension et vibration, lucidité et lâcher-prise, la soirée promet plus qu’un concert une expérience à vivre de l’intérieur.

??? Samedi 30 mai à 21h

??à l’Alzire, auberge culturelle de Jarnages (23140)

??Entrée à prix libre et conscient .

à l’Alzire, auberge culturelle 30 Grande Rue Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 05 76 49 lamoustache@alzire.fr

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English : La BASTON#5 San Thao et Pumpkin

L’événement La BASTON#5 San Thao et Pumpkin Jarnages a été mis à jour le 2026-05-07 par Creuse Confluence Tourisme