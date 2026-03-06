Coquelicontes Vi Indigaïa Saint-Victor-en-Marche

Coquelicontes Vi Indigaïa

Salle polyvalente Saint-Victor-en-Marche Creuse

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

2026-05-21

Le baobab à plumes . A partir de 3 ans. Durée 1h.

Une petite graine curieuse parcourt le globe en sautant de plumage en plumage. Insatiable, elle écoute les histoires des humains, du vent, des oiseaux, et des entrailles de la terre. Elle veut être arbre mais aussi voler dans l’infini du ciel.

C’est un voyage de la mythologie inuit, aux légendes irlandaises en passant par les traditions caraïbes. Des contes qui ont du cœur et de la malice pour faire grandir l’envie de réaliser ses rêves, même quand cela semble mal parti ! .

Salle polyvalente Saint-Victor-en-Marche 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 02 75 60

