Coquelicontes avec Nicolas Bourdon Montaigut-le-Blanc
Salle polyvalente Montaigut-le-Blanc Creuse
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
2026-05-21
ô fil de l’eau . A partir de 8 ans. Durée 1h
Hissez-vous dans sa barque de conteur pour voguer jusqu’à ces histoires… Ensemble, laissez-vous glisser ô fil de l’eau . Un spectacle pour se rappeler que les premiers chemins étaient d’eau… et se rappeler au gré du courant que, si les forêts sont les poumons de la Terre, les rivières en sont les veines. Embarquement immédiat entre contes et musique. .
Salle polyvalente Montaigut-le-Blanc 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 37 06 47
