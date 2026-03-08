Coquelicontes avec Nicolas Bourdon

Salle polyvalente Montaigut-le-Blanc Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

ô fil de l’eau . A partir de 8 ans. Durée 1h

Hissez-vous dans sa barque de conteur pour voguer jusqu’à ces histoires… Ensemble, laissez-vous glisser ô fil de l’eau . Un spectacle pour se rappeler que les premiers chemins étaient d’eau… et se rappeler au gré du courant que, si les forêts sont les poumons de la Terre, les rivières en sont les veines. Embarquement immédiat entre contes et musique. .

Salle polyvalente Montaigut-le-Blanc 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 37 06 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Coquelicontes avec Nicolas Bourdon

L’événement Coquelicontes avec Nicolas Bourdon Montaigut-le-Blanc a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Grand Guéret