Montaigut-le-Blanc

Marché de producteurs, artisans et créateurs

Montaigut Station Montaigut-le-Blanc Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Producteurs locaux, artisans passionnés, créateurs uniques, produits du terroir, fait main, cadeaux uniques ! .

Montaigut Station Montaigut-le-Blanc 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 20 86 09

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English : Marché de producteurs, artisans et créateurs

L’événement Marché de producteurs, artisans et créateurs Montaigut-le-Blanc a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Grand Guéret