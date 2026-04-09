Marché de producteurs, artisans et créateurs Montaigut-le-Blanc
Marché de producteurs, artisans et créateurs Montaigut-le-Blanc dimanche 5 juillet 2026.
Montaigut-le-Blanc
Marché de producteurs, artisans et créateurs
Montaigut Station Montaigut-le-Blanc Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Producteurs locaux, artisans passionnés, créateurs uniques, produits du terroir, fait main, cadeaux uniques ! .
Montaigut Station Montaigut-le-Blanc 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 20 86 09
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English : Marché de producteurs, artisans et créateurs
L’événement Marché de producteurs, artisans et créateurs Montaigut-le-Blanc a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Grand Guéret
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