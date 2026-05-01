Saint-Sulpice-le-Guérétois

Printemps à la Ferme Portes ouvertes des Serres duClocher

Esat Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 15:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Une porte ouverte est organisée par l’ESAT Les Serres de Clocher

Vous aurez l’occasion de visiter les différents jardins et serres.

Seront présents des producteurs et vous aurez la possibilité de se restaurer sur place la Ferme Des 4 Compères, NoisiCreuse, les Tonnes de Saturnin, les pierrafeux à Lavaveix les mines, la Ferme de Lavaurette .

Esat Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 01 04 17

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English : Printemps à la Ferme Portes ouvertes des Serres duClocher

L’événement Printemps à la Ferme Portes ouvertes des Serres duClocher Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Grand Guéret