Soirée théâtrale Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois

Saint-Sulpice-le-Guérétois

Soirée théâtrale

Salle André Bourliaud 1 place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 21:20:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Rassemblement des St Sulpice de France organise vous propose une soirée sous le signe du rire et de la bonne humeur avec 2 spectacles.

A 20h Orphelins à temps partiel de Jean-Luc Boulanger, présenté par la troupe des Jeunes Talents des Sul’Timbanques

A 21h Ongle pour Ongle de Eric Lourioux . La comédie qui griffe avec ANgélique Magnan et Evelyne Dechorgnat, présenté par la Cie L’Eclat dans les Yeux. .

Salle André Bourliaud 1 place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 77 36 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée théâtrale

L’événement Soirée théâtrale Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Guéret