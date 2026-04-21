Soirée théâtrale Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois
Soirée théâtrale Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois samedi 30 mai 2026.
Saint-Sulpice-le-Guérétois
Soirée théâtrale
Salle André Bourliaud 1 place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 21:20:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Rassemblement des St Sulpice de France organise vous propose une soirée sous le signe du rire et de la bonne humeur avec 2 spectacles.
A 20h Orphelins à temps partiel de Jean-Luc Boulanger, présenté par la troupe des Jeunes Talents des Sul’Timbanques
A 21h Ongle pour Ongle de Eric Lourioux . La comédie qui griffe avec ANgélique Magnan et Evelyne Dechorgnat, présenté par la Cie L’Eclat dans les Yeux. .
Salle André Bourliaud 1 place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 77 36 90
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English : Soirée théâtrale
L’événement Soirée théâtrale Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Guéret
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