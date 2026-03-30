ABC de la biodiversité apprendre à identifier les papillons de jour Saint-Sulpice-le-Guérétois
ABC de la biodiversité apprendre à identifier les papillons de jour Saint-Sulpice-le-Guérétois jeudi 18 juin 2026.
ABC de la biodiversité apprendre à identifier les papillons de jour
Mairie Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Formation pour apprendre à identifier les papillons de jour avec la Société Entomologique du Limousin. .
Mairie Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@grand-gueret.fr
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English : ABC de la biodiversité apprendre à identifier les papillons de jour
L’événement ABC de la biodiversité apprendre à identifier les papillons de jour Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret
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