ABC de la biodiversité apprendre à identifier les papillons de jour

Mairie Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Formation pour apprendre à identifier les papillons de jour avec la Société Entomologique du Limousin. .

Mairie Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@grand-gueret.fr

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English : ABC de la biodiversité apprendre à identifier les papillons de jour

L’événement ABC de la biodiversité apprendre à identifier les papillons de jour Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret