Trail du Petit Brionnais

Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Trail de 9 km ou 16 km .

Les bénéfices seront reversés à l’association de Ti-malice qui aide les enfants Haïtien. .

Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 15 24 78 d.vareillaud@orange.fr

Trail du Petit Brionnais

