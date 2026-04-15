Saint-Sulpice-le-Guérétois

Marché estivaux

Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-07-25 21:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-25 2026-08-29 2026-09-27

Marché de producteurs et d’artisans organisé par le Rassemblement des St Sulpice de France.

Produits de bouche, fleurs, créations, restauration sur place. .

Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 79 33 63

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English : Marché estivaux

L’événement Marché estivaux Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Tourisme