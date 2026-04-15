Marché estivaux Saint-Sulpice-le-Guérétois
Marché estivaux Saint-Sulpice-le-Guérétois samedi 27 juin 2026.
Saint-Sulpice-le-Guérétois
Marché estivaux
Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-07-25 21:30:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-25 2026-08-29 2026-09-27
Marché de producteurs et d’artisans organisé par le Rassemblement des St Sulpice de France.
Produits de bouche, fleurs, créations, restauration sur place. .
Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 79 33 63
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English : Marché estivaux
L’événement Marché estivaux Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Tourisme
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