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Marché estivaux Saint-Sulpice-le-Guérétois

Marché estivaux Saint-Sulpice-le-Guérétois

Marché estivaux Saint-Sulpice-le-Guérétois samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place des Lavandières

Ville : 23000 Saint-Sulpice-le-Guérétois

Département : Creuse

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saint-Sulpice-le-Guérétois

Marché estivaux

Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-07-25 21:30:00

Date(s) :
2026-06-27 2026-07-25 2026-08-29 2026-09-27

Marché de producteurs et d’artisans organisé par le Rassemblement des St Sulpice de France.
Produits de bouche, fleurs, créations, restauration sur place.   .

Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 79 33 63 

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English : Marché estivaux

L’événement Marché estivaux Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-04-15 par Creuse Tourisme

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