Bénévent-l’Abbaye

Micro-Folie Atelier Vitrail

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Et si vous profitiez des beaux jours pour apporter une touche de couleur à vos fenêtres grâce à de jolis vitraux en papier ?

La Micro-Folie vous invite à participer à un atelier créatif inédit munis de cutters et de feuilles colorées, imaginez et réalisez votre propre vitrail. Motifs géométriques, portraits ou paysages… laissez libre cours à votre imagination et personnalisez votre création selon vos envies.

Sur réservation, gratuit. .

16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90 microfolie@ccbgb.fr

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English : Micro-Folie Atelier Vitrail

L’événement Micro-Folie Atelier Vitrail Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse