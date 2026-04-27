Micro-Folie Atelier Vitrail Bénévent-l’Abbaye
Micro-Folie Atelier Vitrail Bénévent-l’Abbaye mercredi 20 mai 2026.
Bénévent-l’Abbaye
Micro-Folie Atelier Vitrail
16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Et si vous profitiez des beaux jours pour apporter une touche de couleur à vos fenêtres grâce à de jolis vitraux en papier ?
La Micro-Folie vous invite à participer à un atelier créatif inédit munis de cutters et de feuilles colorées, imaginez et réalisez votre propre vitrail. Motifs géométriques, portraits ou paysages… laissez libre cours à votre imagination et personnalisez votre création selon vos envies.
Sur réservation, gratuit. .
16 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 45 00 90 microfolie@ccbgb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-Folie Atelier Vitrail
L’événement Micro-Folie Atelier Vitrail Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
À voir aussi à Bénévent-l'Abbaye (Creuse)
- Circuit pédestre n° B2 La Forêt de Chabaud Bénévent-l’Abbaye Creuse 1 mai 2026
- Circuit Pédestre N°B1 Le dolmen des granges Bénévent-l’Abbaye Creuse 1 mai 2026
- VTT 10 bleu Bénévent l’Abbaye Bénévent-l’Abbaye Creuse 1 mai 2026
- Circuit Uni’vertrail n°9 Bénév’en trail Bénévent-l’Abbaye Creuse 1 mai 2026
- Circuit pédestre n°B3 Le Bois de l’Age Bénévent-l’Abbaye Creuse 1 mai 2026